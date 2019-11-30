الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية في الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم، عدة هجمات لميليشيا الحوثي، في مناطق متفرقة جنوبي محافظة الحديدة.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش أحبطت هجمات للميليشيا، باتجاه مواقع شمالي وجنوبي مديرية الدريهمي، وأجبرت عناصرها على الفرار.



وفي مديرية التحيتا، أفشلت قوات الجيش محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي غرب المديرية، وكبدت عناصر الميليشيا خسائرا بشرية في صفوفها.



وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.