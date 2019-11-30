رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة للولايات المتحدة

توجه رئيس الوزراء السوادني عبد الله حمدوك، السبت، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.



ومن المقرر أن يجري حمدوك، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مباحثات مع الإدارة الأميركية، تتعلق بتطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

