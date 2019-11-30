تجديد حبس خفير بتهمة قتل جاره في دار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيق، لقتله جاره النقاش، بشومة على رأسه، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة في مشاجرة، بسبب ركنة سيارة.



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة دار السلام، بمشاجرة ومتوفى بشارع نزلة اندريا أمام صيدلية الطحاوى دائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول "ع.ج.م" 36 سنة نقاش ومقيم محل البلاغ، توفى إثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس، وطرف ثان "ح.م.ع"41 سنة خفير، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الطرف الثانى بالسيارة خاصته بمحل البلاغ، اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام، ما أدى إلى اصطدامها بالمجنى عليه، فحدث بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، كانت بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.