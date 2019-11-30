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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل أستاذ جامعي في دار السلام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس المتهم بقتل أستاذ جامعى 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات عن أن المتهم تجمعه علاقة صداقة بالمجنى عليه من فترة كبيرة، ونظرا لمروره بضائقة مالية طلب منه مبلغا ماليا، إلا أن المجنى عليه رفض.
وأوضحت التحريات أنه نظرا لصداقته بالمجنى عليه، كان يعلم أنه يحتفظ بمبالغ مالية داخل شقته، ما جعله يفكر في سرقته، وبالفعل توجه إلى شقته لسرقتها، إلا أن المجنى عليه شاهده، ما دفع المتهم إلى طعنه بالسكين خوفا من افتضاح أمره.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة أستاذ بإحدى الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.
وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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