حبس عصابة سرقة الشقق السكنية فى أكتوبر

قررت النيابة العامة في أكتوبر، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.



كانت قد وردت معلومات إلى الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد بتكوين 4 عاطلين، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن ليلًا بأسلوب التسلق وكسر الباب، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات "شاشات تليفزيون، ميكروويف، ماكينة قهوة، جهاز لوحى "تابلت"، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.