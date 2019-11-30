السبت 30 نوفمبر 2019 الموافق 03 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"المنشاوى" يفتتح نيابة أشمون الإدارية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
طباعة
افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، مقر نيابة أشمون الإدارية – القسم الثاني.

جاء ذلك برفقة كل من المستشار أحمد أبو دقة، مدير التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، وفي حضور كل من المستشار محمد عبد العزيز راشد، مدير مكتب فني المنوفية، والمستشار محمد عبد الباسط الكاشف، مدير إدارة الدعوى التأديبية بالمنوفية.

وخلال زيارته، اجتمع "المنشاوي" مع عدد من أعضاء نيابات محافظة المنوفية، حيث أعرب عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دءوب، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.

يذكر أن نيابة أشمون- القسم الثاني تختص بالعاملين بكل القطاعات الكائنة بمركز ومدينة أشمون والقرى التابعة لها الذين لا تختص بهم نيابة أشمون- القسم الأول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر: طقس الغد بارد يصاحبه أمطار

منذ حوالي 17 ساعة

"دبح الأهلي".. وائل جمعة يهاجم حكم مباراة النجم

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع مطلوب في قضية قتل إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة محمد بدوى دسوقى نائب الجيزة خلال حفل زفاف ابنته

الصور

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

image description

لحظة تسليم جوائز الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

إحالة الهارب محمد على إلى الجنايات فى اتهامه بالتهرب الضريبى

قصة "طالبة المرج" منذ اختفائها حتى عودتها

مصرع مطلوب في قضية قتل إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة

سيدة: خطيب ابنتي يحتضنني وينزع النقاب عني ما حكم ذلك؟.. شاهد رد الإفتاء

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

15 طعامًا مفيدة تخفيض السكر بالدم

تثبيط جينات أمراض القلب يمنع تراكم الدهون على الشرايين

مواليد الأمهات المتقدمات في العمر يصابون بمشاكل فى القلب

دراسة: احذر العصبية تؤدى للوفاة المبكرة

الرئيس نيوز

عضو "الهيئة الوطنية": عايزين وزير إعلام ليه؟ هيعمل إيه؟

طرح أراضي للبيع بالمزايدة العلنية في الوجهين البحري والقبلي

أثيوبيا تحسم "سنوات ملء سد النهضة" بعد غد الاثنين

غداً.. صرف معاشات ديسمبر من المنافذ وماكينات الصراف الآلي

منوعات

اختراع يوفر مياهًا نظيفة للملايين

نفوق 10 حيوانات بسبب حريق في متنزه بأمريكا

زيمبابوى تدافع عن اصطياد الفيلة الرضيعة

طفل من بين كل أربعة "مدمنون هواتفهم الذكية"

كشكول

بسبب "الفيس بوك".. طالب ثانوي يمزق جسد زميله بـ"المطواة"

غداً.. "النزاهة وآليات مكافحة الفساد" ندوة بجامعة المنيا

"قضايا المرأة المصرية المعاصرة" ندوة بجامعة الزقازيق.. الإثنين

لمتقدمي وظائف التعليم.. تعرف على موعد الاختبارات النفسية

إسلام سياسي

قرب الإنتهاء من تدشين أول جامعة صوفية بإفريقيا

مقتل مدير أمن عراقى فى هجوم لـ"داعش"

مقتل 11 عنصرا من تنظيم داعش فى غارات جوية بإفغانستان

بالفيديو...شاهد كيف سخرت السلفية من الصوفى إبراهيم أبوحسين

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تبيع الإخوان.. مَن يشترى؟!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
د.كريمة الحفناوى
بناء مجتمع التسامح فى مواجهة خطاب الكراهية
المزيد

الثقافة

فى ذكرى"قيثارة السماء".. عبدالباسط سجل القرآن كاملًا لـB.B.C

الخميس.. شيرين سامى توقع "154 طريقة لقول أفتقدك" بالكتبجية

عصام طه يقيم معرضه "هى" بجاليرى ضى

تكريم 22 شخصية فى "الملتقى الثانى للمبدعات العربيات"

صفحتنا ع الفيس بوك