"المنشاوى" يفتتح نيابة أشمون الإدارية

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، مقر نيابة أشمون الإدارية – القسم الثاني.



جاء ذلك برفقة كل من المستشار أحمد أبو دقة، مدير التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبد الوهاب، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، وفي حضور كل من المستشار محمد عبد العزيز راشد، مدير مكتب فني المنوفية، والمستشار محمد عبد الباسط الكاشف، مدير إدارة الدعوى التأديبية بالمنوفية.



وخلال زيارته، اجتمع "المنشاوي" مع عدد من أعضاء نيابات محافظة المنوفية، حيث أعرب عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دءوب، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.



يذكر أن نيابة أشمون- القسم الثاني تختص بالعاملين بكل القطاعات الكائنة بمركز ومدينة أشمون والقرى التابعة لها الذين لا تختص بهم نيابة أشمون- القسم الأول.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.