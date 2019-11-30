الحبس سنة و6 أشهر لشبكة دعارة فى ناد صحى بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، بحبس 11 فتاة ورجل سنة و6 أشهر، بتهمة ممارسة الدعارة داخل نادي صحي، وذلك عقب القبض عليهم أثناء ممارستهم الرذيلة مع مجموعة من الرجال من راغبي المتعة الحرام.



البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها إدارة سيدة ناديا صحيا بشارع عباس العقاد بمدينة نصر لأعمال منافية للآداب واستقطاب راغبي المتعة الحرام.



ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، واستقطاب المتهمة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن، فداهمت قوة من رجال المباحث النادي الصحي وألقى القبض على المتهمة وبصحبتها 10 ساقطات وأحد راغبي المتعة الحرام.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإغلاق المكان بعد جرد محتوياته، وتولت النيابة التحقيقات.