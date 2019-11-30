باحثة: «العموم البريطانى» رفض تمرير اتفاقية جونسون بشأن الخروج الأوروبى

قالت الدكتورة سارة كيرة، الباحثة في المتخصصة في الشئون الأوروبية، إنه تم رفض اتفاقية بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولم يقبل مجلس العموم البريطانى تمريرها لعدم وجود أغلبية عظمى.



وأوضحت "كيرة"، خلال حوارها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم وجود حزب معين يمثل الأغلبية داخل مجلس العموم البريطانى، بحيث يتم التصويت على تمرير القوانين، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تمرير قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاقية مسبقة.



وأضافت أنه في 29 أكتوبر الماضي وافق نواب مجلس العموم البريطاني على إقامة انتخابات عامة مبكرة أقصاها 12 ديسمبر المقبل، وتم تعليق أعمال البرلمان فى السادس من نوفمبر الحالى، وعلقت أن توقف كل هذه الإجراءات إنما ينم عن قوة جونسون الشخصية والسياسية ومدى تأثيره على المجلس، بالإضافة إلى قوة إصراره على خروج بريطانيا من البريكست.