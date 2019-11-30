الوفديون يشاركون بمؤتمر "الوفد مع المرأة" فى أسيوط

توافد الوفديون على مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، والمنعقد في جامعة أسيوط، كمحطة ثالثة للمبادرة بعد الغربية وبورسعيد، انطلاقًا من إيمان حزب الوفد بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية للبلاد.



ويشهد المؤتمر- الذي ينطلق بعد قليل- تكريم عدد من أسر شهداء عمليات القوات المسلحة والشرطة المصرية خلال المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولين من الأزهر والكنيسة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خطابًا سياسيًا مهمًا في مدينة أسيوط، يتناول فيه الأوضاع السياسية الراهنة وأهمية التأسيس للدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، وضرورة تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في إطار تفعيل المادة الخامسة من الدستور.



ويتناول خطاب أبو شقة أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وفي الحركة الوطنية طوال تاريخها، ودور المرأة الصعيدية في المشاركة وبقوة في العمل السياسي والعام، وإذ إن بيت الأمة يعقد آمالًا كبيرة على المرأة المصرية، وقد ظهر ذلك جليًا في مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919، كما يتناول الخطاب العديد من قضايا الأمة.



وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة.