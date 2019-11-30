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"بالطبلة والصاجات".. مهرجان "قلبك بحر مالح" على الريد كاربت فى "القاهرة السينمائى"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، تقرير "الباشمراسل" ضمن فقرات البرنامج من الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وفى تقريره الأخير، توجه "الباشمراسل"، بطلب غريب وكوميدي وهو إحياء الأفراح وغناء المهرجانات الشعبية، لفنانات العالم العربي، وبعض الأجانب، وتفاجأ بردود الأفعال الطريفة.

فيما تنوعت ردود الأفعال، بين الفنانين وإتقان إلقاء المهرجانات، وغرف الطبلة والصاجات، من بينهم الفنانة حنان مطاوع، وأسماء جلال والفنانة منى ممدوح، والفنانة عبير صبري وزوجها، والفنان طارق الإبياري، وإيمان العاصي، والأختان رانيا ونورهان منصور، والفنانة لقاء الخميسي.

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