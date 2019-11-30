الجزائر تفوز بالمركز الأول فى البطولة العربية للدراجات بالإسكندرية

أسفر اليوم الأول من البطولة العربية للدراجات، المقامة في الإسكندرية، عن فوز الجزائر بالمركز الأول، ومصر المركز الثاني، والعراق المركز الثالث، حيث يشارك فيها 11 دولة عربية.



جاء ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وقد بدأت البطولة، التي ينظمها الاتحاد المصري للدراجات، من 30 نوفمبر حتى 7 ديسمبر "كبار - شباب - ناشئين - إناث" ويشارك بها كل من مصر - السعودية - الكويت - الإمارات - الجزائر - ليبيا - تونس - العراق -سلطنة عمان - الأردن - اليمن.



وشهد افتتاح البطولة حضور نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري وجيه عزام، ورؤساء وفود الدول المشاركة، وسط تأمين قوات من مديرية أمن إسكندرية.



من جانبه تابع المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، الطريق، حيث مر على طريق الكافوري في وجود سكرتير الحي ومدير الرصد البيئي والنظافة، حيث قاموا بناء على تعليماته بتجريف الأتربة من طريق الكافوري، وهو الطريق المقامة به المسابقة.



يذكر أن فعاليات برنامج البطولة بدأت اليوم من الساعة التاسعة حتى الساعة 10:50 مسابقة فرق ضد الساعة (إناث) لمسافة 40 كم، ومن الساعة 11 حتى الساعة 1.14 مسابقة فرق ضد الساعة (شباب) لمسافة 52 كم.