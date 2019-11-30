تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك في الجيزة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس 6 عاطلين تخصصوا في تتبع رواد البنوك وسرقتهم في الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتبين من خلال التحقيقات، تكوين 6 عاطلين تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 5 جرائم استولوا خلالها على 230 ألف جنيه مصرى، و6 الآف دولار أمريكى، وشرعوا فى سرقة مبلغ 236 ألف جنيه مصرى.



تم تحرير محضر للمتهمين وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.