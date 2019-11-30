باحث فى الشأن التركى: أكثر من 1000 طفل فى السجون التركية

علق محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، على انتهاك النظام التركي حقوق الإنسان في تركيا، حيث تم وضع عدد كبير من المواطنين الأتراك في السجون عنوة ودون أسباب واضحة.



وقال "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن أردوغان اعتقل الكثيرين من الأتراك منذ 2016 بتهمة الانتماء لجماعة جولن، فضلًا عن أن هناك نحو 1000 طفل في السجون التركية، بالإضافة إلى المعارضين والنساء.



وأضاف أن هناك 250 ألف معتقل داخل السجون التركية، نصفهم تم توجيه قضايا له، والنصف الآخر لم يوجه لهم قضايا حتى الآن، معتبرًا أن حبس الأطفال هو خطوة تأديبية من النظام التركي لأسر من لم يصوتوا للحزب الحاكم.