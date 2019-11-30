«ما لم نسمعه من هشام عشماوى».. الدستور «نيوز ليتر 65» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ65 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





«قال بلاوى» ، هكذا كان تعليق مصدر كبير لنشرتنا البريدية «الدستور news letter» حول بث 10 ثوانٍ من اعترافات الإرهابى هشام عشماوى خلال التحقيق معه عن جرائمه، حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية للجنايات بالإعدام شنقًا، بعد إدانته فى عدة قضايا، منها «مذبحة الفرافرة».





وأصدرت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمى ومنصتها على اليوتيوب فيديو يشمل لقطات من «العمليات الإرهابية المتورط فيها عشماوى»، وظهر فى الفيديو عشماوى يعترف بكواليس تخطيطه لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقال نصًا: «أخذنا قرارًا فى الجماعة بأن نعمل على قتال الجيش والشرطة فى مصر، ووزير الداخلية الأسبق هو الرأس الأول فى العملية»، مضيفًا: «أخذتُ فى فترة الاستطلاع والرصد الخاصة بوزير الداخلية الأسبق 10 أيام، ووضعتُ خطة مبدئية لاستهدافه».









وعرض الفيديو الجرائم التى تورّط فيها عشماوى، وتمثلت فى استهداف وزير الداخلية الأسبق، واستهداف السفن التجارية لقناة السويس، وتهريب أحد عناصر «أنصار بيت المقدس» من مستشفى حكومى بالإسماعيلية، وقيادة المجموعة الإرهابية خلفًا للمكنى «أبومحمد مسلم» واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك إلى مقتل مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير السيارات».





وكانت صحيفة «القبس» الكويتية، قد نشرت ما قالت إنه اعترافات عشماوى بعد تسليمه لمصر، وإن هشام عشماوى اعترف بأن التخطيط لعملية اغتيال وزير الداخلية الأسبق تم على مدار عدة أيام، وإن منزله فى منطقة الحى العاشر شهد الاجتماعات الخاصه بالعملية، وإنه صاحب فكرة ارتداء منفذ العملية «وليد بدر» ملابس عسكرية، وقام عشماوى بجلب الملابس لوليد بدر الذى فُصل من الخدمة فى عام 2005 وذلك لتنفيذ العملية.





والمفاجأة، حسب «القبس»، أن عشماوى ومجموعته كانوا سيقومون بتنفيذ عملية استهداف وزير الداخلية الأسبق قبل يومين من موعد تنفيذها، ولكن السيارة المفخخة تعطلت وهو ما أربك الحسابات وتم تأجيل العملية لحين إصلاح العطل فى السيارة التى كان سيتم تنفيذ العملية بها، ثم ذهب عشماوى بعد ذلك إلى منزل أحد الأشخاص فى الجيزة ثم سافر إلى سيناء.









ولفتت التحقيقات إلى مفاجأة أخرى من العيار الثقيل بأن اتصالات هشام عشماوى بالخلايا الإرهابية فى سيناء لم تنقطع حتى بعد هروبه إلى ليبيا، وأنه كان يخطط لعمليات إرهابية فى سيناء، حيث كشفت التحقيقات عن أن عشماوى بحكم عمله فى سيناء أعطى العناصر الإرهابية «رسم كروكى» للكتيبة 103 وقائدها الشهيد العقيد أحمد منسى ومعلومات تفصيلية عن الكتيبة، وعن الأشخاص فيها، مشيرًا إلى أن هشام عشماوى هو المخطط الأول للعملية وكان وراء استهداف صديقه منسى، قائد الكتيبة، وأن عشماوى قام بالتخطيط للعملية من ليبيا بشكل كامل، وهذه العملية شاركت فيها عناصر مقربة منه موجودة فى تنظيم داعش فى سيناء، وأعطاهم معلومات عن مداخل ومخارج الكتيبة وعدد الأفراد بداخلها وبناء عليه تم استهدافها، وهو صاحب فكرة تفخيخ فناطيس المياه فى سيناء.





وفجّرت التحقيقات التى أشارت لها «القبس» مفاجأة بأن هشام عشماوى هو من تولى التحقيق مع الضابط الشهيد أيمن الدسوقى بعد اختطافه من قِبل عناصر تنظيم داعش الإرهابى ثم قتله، حيث تبين أنه قام بالتحقيق معه وهو معصوب العينين ثم أمر بقتله، فى الأول من يناير وقبل هروبه إلى ليبيا، وأن الشهيد أيمن الدسوقى رفض أن ينضم لهم أو يعطى معلومات عن ضباط زملائه يخدمون فى سيناء، فأعطى عشماوى أوامره بقتله.





وأوضحت التحقيقات أن هشام عشماوى كان يقوم بالتحقيق مع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من قِبل تنظيم داعش، عن مدى تعاونهم مع الجيش وأجهزة الأمن، وكان هو مسئول التحقيق الأول فى «تنظيم داعش»، وحسب المعلومات التى أدلى بها هشام عشماوى فإنه أسس وحدة داخل التنظيم، وهى وحدة التحقيقات، وكان شريكه فى هذه الوحدة عماد عبدالحميد وكان ضابطًا أيضًا وفُصل من الخدمة وتم قتله فى عملية الواحات فى أكتوبر ٢٠١٧.





وكان عشماوى يقوم بتدريب الصغار من سن ١٨ إلى ٢٥ عامًا، على حمل السلاح وكيفية استهداف الأهداف المحددة وتدريبهم عسكريًا بشكل كامل، وكل المستجدين فى التنظيم كان هشام مسئولًا عن تدريبهم، وهناك عناصر قام هشام باستقطابهم من خلال اعتصام رابعة العدوية، وقام بتسهيل دخولهم إلى سيناء بحجة العمل هناك ثم ينضمون للتنظيمات الإرهابية بسيناء.





وكشف التحقيقات عن أن هشام عشماوى قال إن هناك وحدة مونتاج داخل التنظيم فى سيناء تقوم بالتصوير والمونتاج، وكان الذى يشرف عليها أحد الأشخاص، وهو مهندس من الذين اشتركوا فى اعتصام رابعة، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لم يكونوا مصريين.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





حادث انحراف طائرة عن الممر.. ما الذى جرى بمطار الأقصر؟

أعلنت وزارة الطيران المدنى عن أنه فى إطار توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، برفع كفاءة المطارات المصرية، قام مطار الأقصر الدولى بتنفيذ تدريب لتجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر.









قصة إنستجرام «الصناعة والتجارة»

لاحظ فريق النشرة وجود حساب على منصة الصور «إنستجرام» لوزارة الصناعة والتجارة، وبه أحدث الصور والتصريحات والتغطيات الإعلامية الخاصة بالوزير والوزارة بواقع نحو 51 تدوينة و174 متابعًا، وهو تطور مهم فى متابعة السوشيال ميديا وتحقيق الانتشار فى كل المنصات المتاحة، وندعو لتعميمها فى كل وزارات الدولة.





شهير.. قصة أول مصرى عربى رئيسًا لغرفة الأعمال الكندية فى مونتريال

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «شهير جندى»، المحامى المصرى المقيم فى كندا، على قرار تعيينه رئيسًا لغرفة الأعمال التجارية الكندية فى مونتريال، ليصبح بذلك أول مصرى وعربى يتولى هذا المنصب داخل إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى هناك التى ضمت عددًا من الشخصيات الكندية اللامعة فى مجال المال والأعمال.









من جانبه، أعرب شهير جندى عن شكره وامتنانه على تواصل وزيرة الهجرة معه وتهنئته، وعبّر أيضًا عن فخره بمصريته وأنه دائمًا يؤكد ذلك فى كل الأحاديث الإعلامية التى يجريها، مشيرًا إلى أنه قام مؤخرًا بزيارة وطنه الأم مصر، اطلع خلالها على ما تشهده من تطورات وجهود تنموية ملموسة، معربًا عن تشوقه لزيارة جديدة ومشددًا على تطلعه إلى تقديم كل الدعم والمساعدة للإنجازات التى تتحقق على أرض مصر من خلال منصبه الجديد، ومن خلال اتصالاته بالمستثمرين والبنوك فى كندا.





فيديو الأسبوع؟

تقضى لمياء محمد سامى، صاحبة الـ54 عامًا، المقيمة بمدينة بنى سويف وتشتهر هناك باسم «أم هبة» وتعمل سائقة تاكسى فى شوارع المحافظة، ساعات طويلة منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس تبحث عن راكب هنا أو هناك لتوصيله إلى المكان الذى يريده، فعلى الرغم من كبر سنها فإنها لم تيأس، وأصرت على العمل بتلك المهنة الشاقة والتغلب على كل الصعوبات لتثبت نجاح المرأة فى مجالات عديدة وفى هذه المهنة الصعبة.









صورة الأسبوع؟

الرئيس السيسى يتوسط صورة جماعية لنواب المحافظين والمحافظين الجدد، فقد حلف اليمين 16 محافظًا جديدًا و23 نائب محافظ جديدًا معظمهم من الشباب.









فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

تنسيق: أحمد غنام





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