أستاذ علوم سياسية: الدولة تستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات (فيديو)
السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:10 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعيين 23 نائبًا من الشباب ضمن حركة المحافظين الجديدة يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتمكين الشباب، وتدعيم الأحزاب.
وأضاف "بدر الدين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن نواب المحافظين الذين تم اختيارهم ينتمون لتنسيقية الأحزاب، لافتًا إلى أنهم تلقوا تدريبا بشكل جيد خلال فترة انضمامهم بالبرنامج الرئاسي، موضحًا أن الدولة تستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات، بحيث يكونوا أكثر اقترابًا من المواطنين، وتفهم لمشاكلهم اليومية ومحاولة إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
وأشار "بدر الدين"، إلى أن هؤلاء الشباب الذين تم الدفع بهم في مناصب قيادية في حال نجاحهم، سيكونون قدوة لغيرهم من الشباب، لافتًا إلى أن توقيت تعيين هؤلاء الشباب جاء بالتزامن مع اقتراب إجراء انتخابات المجالس المحلية، ومجلس الشيوخ، متوقعا نجاح النواب الشباب في إثراء العمل التنفيذي في مصر. شاهد
وأضاف "بدر الدين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن نواب المحافظين الذين تم اختيارهم ينتمون لتنسيقية الأحزاب، لافتًا إلى أنهم تلقوا تدريبا بشكل جيد خلال فترة انضمامهم بالبرنامج الرئاسي، موضحًا أن الدولة تستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات، بحيث يكونوا أكثر اقترابًا من المواطنين، وتفهم لمشاكلهم اليومية ومحاولة إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
وأشار "بدر الدين"، إلى أن هؤلاء الشباب الذين تم الدفع بهم في مناصب قيادية في حال نجاحهم، سيكونون قدوة لغيرهم من الشباب، لافتًا إلى أن توقيت تعيين هؤلاء الشباب جاء بالتزامن مع اقتراب إجراء انتخابات المجالس المحلية، ومجلس الشيوخ، متوقعا نجاح النواب الشباب في إثراء العمل التنفيذي في مصر. شاهد