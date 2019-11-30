لقاء مفتوح لمحامى شمال وجنوب البحيرة بحضور "عاشور"

بحضور النقيب العام سامح عاشور، نظم هاني الشهاوي، عضو مجلس النقابة العامة، عن جنوب البحيرة، لقاء مفتوحًا مع محامي البحيرة، شهده مجلسي نقابتي جنوب وشمال البحيرة، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة، وكوكبة من الشخصيات القانونية والقضائية.



وقال هاني الشهاوي، إن محامي البحيرة شَرِفوا بوجود النقيب العام سامح عاشور، في لقاء ساده الود والتآخي جمع أسرة محامي البحيرة، مشيرًا إلى أنه ليس بغريب على النقيب العام تلبية دعوة المحامين، الذي يعتبره الجميع بمثابة القدوة والأب الروحي.



وأكد عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب البحيرة، أن اللقاء تناول ما حققته الجمعية العمومية من نجاحات مشهودة من خلال المشاركة الحاشدة لجميع محامي مصر، موضحًا أن الجمعية العمومية مثلت دليلًا واضحًا وصريحًا لثقة المحامين في نقيبهم، وجاءت بالرد الدامغ على كل من تسول له نفسه المساس بنقابة المحامين، لافتًا إلى أن الإنجازات التى حققتها نقابة المحامين في عهد عاشور، تتحدث عن نفسها، وظاهرة أمام أعين الجميع.