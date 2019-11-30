"وفد الفيوم" يتجه إلى مؤتمر "الوفد مع المرأة" بأسيوط

اتجهت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة أسيوط للمشاركة في مؤتمر الوفد مع المرأة، المنعقد بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب ورؤساء وأعضاء لجان محافظات الصعيد.



ويشارك فى وفد الفيوم لجنة المرأة فى جميع مراكز المحافظة ولجنة الشباب وأعضاء اللجان المركزية بالمحافظة.



وتشارك لجان مراكز إطسا وسنورس وأبشواي وطامية ويوسف الصديق والشواشنة ومركز الفيوم وبندر أول وثان بسيارات تحمل شعار الحزب وشعار المؤتمر.



وأكد عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم، ضرورة المشاركة في نجاح المؤتمر للتأكيد على دور الحزب فى المبادرات التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، ومنها مبادرة الوفد مع المرأة.