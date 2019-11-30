المسعود: شهادة رئيس شركة سيمنز عن مصر لم تأت من فراغ

اعتبر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تصريحات جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، التي أشاد فيها بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية لقارة إفريقيا وتأكيده أن الرئيس السيسي قائد قوي، وقام بالعديد من الأشياء التي كان يجب تنفيذها منذ مدة كأجندة الطاقة والبنية التحتية وقناة السويس الجديدة وخلق الوظائف من خلال هذه المشاريع بمثابة شهادة دولية كبيرة من واحد من رؤساء أكبر الشركات العالمية.



وقال "المسعود" فى بيان له أصدره، اليوم السبت، إن شهادة رئيس شركة سيمنز لم تأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال لقاءاته المستمرة مع الرئيس السيسى.



وأشاد بتأكيد جو كايسر أن المشروعات العملاقة تعطي لمصر خبرة وتجعلها أكفأ فى قيادة قارة إفريقيا، وأن قدرة مصر على إنشاء مشاريع البنية التحتية فى منتهى القوة.



وأكد أن هذه التصريحات من رئيس سيمنز أسعدت جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.