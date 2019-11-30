ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، حسب تجار الغرف التجارية.



وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب عيار 18 سجلت 564 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 658 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام.



وسجل الجنيه الذهب 5264 جنيهًا، فيما سجلت أوقية الذهب 1462 دولارًا.