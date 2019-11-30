السبت 30 نوفمبر 2019 الموافق 03 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ماعت: الاستيطان الإسرائيلى يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على التزامها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق تقرير المصير طبقًا للمادة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تؤكد المؤسسة على موقفها الرافض لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المدنيين بما يخالف القانون الدولي وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمثل اعتداء علي حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تمامًا استهداف المدنيين.

وتدين المؤسسة سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 بخصوص وقف سياسات الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرضي المحتلة منذ عام 1967، وفي السياق دعا محمد مختار الباحث بوحدة الشرق الأوسط بمؤسسة ماعت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عــن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل.

فيما طالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، جميع الهيئات والمنظمات العالمية بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للشعب الفلسطيني مطالبًا باحترام قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بوضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت الوصايا الدولية مؤكدًا على المسئولية القانونية للأمين العام للأمم المتحدة في حماية الأماكن المقدسة ووقف الاستيطان وضع حدًا للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تكشف طريقة إبلاغ المقبولين فى مسابقة "120 ألف معلم"

منذ يوم

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد "إعيائه المفاجئ"

منذ أقل من ساعة

«ما لم نسمعه من هشام عشماوى».. الدستور «نيوز ليتر 65» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ حوالي 22 ساعة

موظف يحرق عشيقته بـ"جركن بنزين" في الهرم

الصور

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

image description

لحظة تسليم جوائز الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

إحالة الهارب محمد على إلى الجنايات فى اتهامه بالتهرب الضريبى

قصة "طالبة المرج" منذ اختفائها حتى عودتها

مصرع مطلوب في قضية قتل إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة

سيدة: خطيب ابنتي يحتضنني وينزع النقاب عني ما حكم ذلك؟.. شاهد رد الإفتاء

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

15 طعامًا مفيدة تخفيض السكر بالدم

تثبيط جينات أمراض القلب يمنع تراكم الدهون على الشرايين

مواليد الأمهات المتقدمات في العمر يصابون بمشاكل فى القلب

دراسة: احذر العصبية تؤدى للوفاة المبكرة

الرئيس نيوز

عضو "الهيئة الوطنية": عايزين وزير إعلام ليه؟ هيعمل إيه؟

طرح أراضي للبيع بالمزايدة العلنية في الوجهين البحري والقبلي

أثيوبيا تحسم "سنوات ملء سد النهضة" بعد غد الاثنين

غداً.. صرف معاشات ديسمبر من المنافذ وماكينات الصراف الآلي

منوعات

اختراع يوفر مياهًا نظيفة للملايين

نفوق 10 حيوانات بسبب حريق في متنزه بأمريكا

زيمبابوى تدافع عن اصطياد الفيلة الرضيعة

طفل من بين كل أربعة "مدمنون هواتفهم الذكية"

كشكول

بسبب "الفيس بوك".. طالب ثانوي يمزق جسد زميله بـ"المطواة"

في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني.. نقابة المُعلمين تجدد دعمها حقوق فلسطين

غداً.. "النزاهة وآليات مكافحة الفساد" ندوة بجامعة المنيا

"قضايا المرأة المصرية المعاصرة" ندوة بجامعة الزقازيق.. الإثنين

إسلام سياسي

قرب الإنتهاء من تدشين أول جامعة صوفية بإفريقيا

مقتل مدير أمن عراقى فى هجوم لـ"داعش"

مقتل 11 عنصرا من تنظيم داعش فى غارات جوية بإفغانستان

بالفيديو...شاهد كيف سخرت السلفية من الصوفى إبراهيم أبوحسين

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تبيع الإخوان.. مَن يشترى؟!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
د.كريمة الحفناوى
بناء مجتمع التسامح فى مواجهة خطاب الكراهية
المزيد

الثقافة

فى ذكرى"قيثارة السماء".. عبدالباسط سجل القرآن كاملًا لـB.B.C

الخميس.. شيرين سامى توقع "154 طريقة لقول أفتقدك" بالكتبجية

عصام طه يقيم معرضه "هى" بجاليرى ضى

تكريم 22 شخصية فى "الملتقى الثانى للمبدعات العربيات"

صفحتنا ع الفيس بوك