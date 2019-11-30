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سياسي

"المؤتمر" يهنئ السيسى والشعب لفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدم حزب المؤتمر بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بعد فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتًا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له أصدره اليوم السبت، أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر باعتبار أن الدولة المصرية من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، خاصة أن مصر دولة بحرية، لأنها تتمتع بموقع جغرافي يمثل قلب العالم كله لها حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، التى تعتبر واحدة من أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم كله.

وقال "صميدة" إن إعادة انتخاب مصر لمجلس المنظمة لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خلال الدور التاريخي المحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الثقة التي تتمتع بها مصر لدى الدول الأعضاء والحرص على وجودها واستمرار نشاطها في المجلس الذي يتألف من 40 عضوًا من إجمالي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 174 دولة.

ووجه الربان عمر المختار صميدة التحية إلى الوفد المصري، برئاسة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، والدبلوماسية المصرية على ماقاموا به من مجهودات كبيرة ونشاط واتصالات خلال الانتخابات، وقبلها للترويج للترشيح المصري، وهو ما أسفر عن الحصول على تأييد ما يزيد على 130 دولة عضوا، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام الحقيقى بملف تطوير الأداء داخل قطاع النقل البحرى باعتباره واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

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