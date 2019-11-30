والدة الطفل المعتدى عليه بالدقهلية: المعلمة انتقمت من ابنى لهذا السبب

روت السيدة لبنى السيد، والدة الطالب المعتدي عليه، بمحافظة الدقهلية، أن ابنها مهند حسام حالته الصحية مستقرة بعد تعدي معلمة بالضرب علي ابنها، مشيرة إلى أنه سيعود إلى المدرسة ابتداءً من الغد.



وقالت والدة الطالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، إن ابنها كان مصابًا قبل واقعة الاعتداء أثناء الوقوع على قدمه، وذهب ثاني يوم إلى المدرسة على عكاز، وأبلغت إحدى المدرسات الأم بأن الطالب تعرض للضرب بشكل قاسٍ على قدمه وأدى لجذع شديد، وتجمهر الأهالي أمام المدرسة.



وأكدت والدة الطالب، أنها اتخذت إجراءً قانونيًا، مشيرة أن المعلمة انتقمت من ابنها بسبب مشكلة مع مدير المدرسة الذي تربط أسرة الطالب به علاقة قرابة.