تعرف على أسباب الشعور بالانتفاخ

يتعرض البعض للشعور بالانتفاخ وخروج الغازات من البطن لعدة عوامل مختلفة منها متلازمة القولون العصبي وبعض الأكلات التي تتسبب في تهيجه، وتناول الكثير من المشروبات الغازية، لكن هناك البعض من الأفراد يختلف معهم الشيء ويزيد عن حده.



السبب في زيادة نسبة الغازات:

ينص "NHS" الطبي على أن الشخص العادي يمكن أن يخرج ريحًا من 5 إلى 15 مرة في اليوم في المتوسط، لكنه إذا لوحظ أنها في ازدياد مؤثرة على حياتك فهناك بعض الأشياء يمكن أن يقام بها، مثل التقليل من المشروبات الغازية، حيث يمكن أن السوائل الفقاعية تجمع الهواء بالقولون، مما يساهم في زيادة نسبة الغازات 50%.



الأكل سريعًا وتناول الطعام أثناء التحدث:

نقلا عن موقع "ذا صن" تقول الدكتورة سارة جارفيس، طبيبة والمدير الإكلينيكي للمريض، إن المشروبات الغازية، والإجهاد، وتناول الطعام بسرعة أو أثناء الحديث يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لابتلاع الكثير من الرياح، مما يسبب لك التجشؤ والرطوبة أكثر من الطبيعي.



مرض التهاب الأمعاء:

الإصابة بجرثومة يمكن أن تكون علامة على مرض التهاب الأمعاء (IBD)، وهو ما يفسر أنه يميل إلى الإشارة بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، مما تتسبب في تورم المعدة مما يؤدي لتكون الغازات بالبطن.



الخضروات:

قد تكون السلطة جيدة في أحيان لكنها قد يسبب بعض الخضروات الغازات مثل ورق الكرنب والبراعم والبروكلي جميعها تحمل كربوهيدرات تجعل من الصعب هضمها، مما يجعلها تظل في المعدة لإنتاج غازات؛ لذلك ينصح مرضى القولون بالابتعاد عن هذه الأنواع من الخضار، كذلك الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الفاصولياء والبازلاء والعدس.



متلازمة القولون العصبي:

المعروف أيضًا باسم "IBS"، يؤثر على الجهاز الهضمي، وتشمل أعراضه انتفاخ البطن، والتشنج في المعدة، والإمساك، يقول الدكتور أتكينسون إنه على الرغم من أن الحالة تدوم مدى الحياة؛ إلا أنه يمكن إدارتها من خلال تغييرات نمط الحياة مثل عمل التمارين الرياضية، والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وتجنب الأطعمة التي يصعب هضمها.



الأطعمة المصنعة:

قد تكون الوجبات السريعة المتمثلة في البرجر والبيتزا يمكن أن تصنع البكتيريا الصحية في الأمعاء وتتسبب في الغازات.



مرض الاضطرابات الهضمية:

تتمثل أعراض الاضطرابات الهضمية في الشعور بالإمساك وآلام البطن وعسر الهضم التي تنجم عن تناول النشاويات والحبوب؛ لذلك يجب اختيار البدائل التي تساعد على إدارة أعراض المرض.