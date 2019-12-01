مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

كشفت أخر الإحصائيات أن من بين كل 10 أشخاص يتنفس شخص بشكل كامل من فمه أثناء النوم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة التنفس من الفم بسبب انسداد الأنف، حيث يشعر المصاب وكأنه لا يستطيع الحصول على كفايته من الأوكسجين من خلال الأنف.



وفي بعض الحالات يؤدي التنفس من الفم للكثير من المشاكل الصحية، والتي على النحو التالي:



• يؤدي لحدوث جفاف بالفم والأنف والحنجرة أيضًا.



• يتسبب في ظهور رائحة الفم الكريهة.



• يؤدي لدخول الأتربة للشعب الهوائية والرئة.



• الشعور بالكسل وصعوبة أداء الأنشطة المختلفة.



• يؤدي لزيادة نسبة الحموضة بالفم.



• يسبب صعوبة النوم وصعوبة التنفس وبالتالي حدوث الشخير.



• يؤدي لانتفاخ المعدة نتيجة دخول الهواء إليها.



• يزيد من ارتفاع ضغط الدم.



• يؤدي لحدوث ضيق في الشعب الهوائية والإصابة بالكحة مع وجود بلغم.