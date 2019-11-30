نجوم الفن والمشاهير فى عيد ميلاد نجل الفنان نبيل الهجرسي (صور)

حرص عدد من نجوم الفن ومشاهير المجتمع على مشاركة المستشار محمد الهجرسىي نجل الفنان الراحل نبيل الهجرسي الاحتفال بعيد ميلاده داخل كافيه "برنسيس" بالقاهرة الجديدة.



كان ضمن الحضور من نجوم الفن محمد رجب، ودينا فؤاد، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، وحرمه فوزية محمد ملكة جمال مصر السابقة، ومحمد عز، والمؤلف محمد عبدالعاطي،

ومحمود حجازي، ومصطفى محفوظ، وأحمد التهامي، ومحمد الجوهري، ومحمد الكيلاني، وأحمد العوضي، والمخرج إسماعيل فاروق، وكريم محسن، وشريف باهر، ولاعب الـ fire works والمؤثرات البصرية سامي يوسف.



كما تواجد كابتن أحمد حسن، والكابتن شادي محمد، والمستشار خالد فوزي، وكابتن نور خطاب، وأحمد وأمير مرتضي منصور، وغيرهم من المشاهير ممن تبادلوا التهاني مع الهجرسي والتقاط الصور التذكارية.