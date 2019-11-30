القبض على عامل بتهمة تعذيب نجله فى حلوان

شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية، بعدما أقدم سائق على تعذيب نجله البالغ من العمر 10 سنوات، حيث قام المتهم بحرقه في أماكن حساسة، وإطفاء السجائر في جسده، وبرر المتهم فعلته بسبب قيام نجله بأخذ أموال منه دون علمه.



وتلقى المقدم أحمد البنداري رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مفاده، قيام زوجها بتعذيب نجلها البالغ من العمر 10 سنوات، ويدعى "محمد.أ"، وبالانتقال لمحل البلاغ وإجراء الفحص تبين إصابة الطفل بحروق في أماكن حساسة من جسده، وبسؤاله عن مصدرها أقر بقيام والده بتعذيبه واتهمه بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمناقشته، أقر بارتكاب الواقعة، لقيام نجله بسرقة مبلغ مالي منه دون علمه، وأنه فعل ذلك بقصد تأديبه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.