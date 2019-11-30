التفاصيل الكاملة لذبح سيدة على يد صديقتها فى المقطم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل سيدة علي يد صديقتها بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الأسمرات بالقاهرة.



وأوضح المصدر أن، المتهمة اعترفت أثناء التحقيقات بذبح صديقتها عقب مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبتها لها بمبلغ مالي اقترضته منها لمرورها بأزمة مادية وعندما ذهبت لمطالبتها بالمبلغ رفضت رد المبلغ قائلة "مالكيش عندي حاجة" ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المجني عليها ولقت مصرعها في الحال.



كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بتلقيه إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد محمد فتحي معاون أول مباحث القسم لمكان البلاغ.



وتبين أن، المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل الشقة وبها طعنة في الرقبة، وبعمل التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجني عليها.