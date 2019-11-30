اليوم.. ورش فنية ومعرض "كايرو غرافى" بدرب 1718

ينظم مركز درب 1718 بالفسطاط، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية اليوم.



ففي الثالثة عصرًا٬ تعقد ورشة "أساسيات الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي" والتي يقدمها كيرلس يوسف، حيث تتناول تقنيات الإضاءة، وكيفية استخدام جميع أنواع الإضاءة في التصوير الفوتوغرافي.



أما في الحادية عشر صباحًا٬ فتنطلق ورشة الفخار لليوم الواحد ويدرب فيها الفنان "عبد الحكيم" وتتضمن تعليم المهارات الأساسية لصنع الفخار من خلال الزخرفة والحفر.



كما تستمر فعاليات معرض "كايرو غرافي" وهو معرض للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، ويشمل برنامج فني يشمل ورش ومناقشات فنية، وجزء خاص هذا العام لعرض نتاج مشروع كارت بلانش للفنانين المشاركين والعمل الفائز بمنحة الانتاج للفنانة أمينة قادوس.



يستكشف معرض "كايرو غرافي" هذا العام ما يعنيه أن تكون شابا في واحدة من أكثر المناطق إثارة في العالم اليوم منطقة متنوعة للغاية، تمر حاليًا بتغيير هائل وتشهد تطور مشهد فني وثقافي ناشئ يمزج بين المراجع العالمية والهوية الوطنية، بين التقاليد والحداثة، المحافظة والتمرد، تعد حالات الشباب المتعددة والمختلفة سمة مميزة وموحّدة لتلك البلدان، فضلا عن كونها مفتاحًا لفهم عالم الغد.