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الثقافة

إحياء ذكرى رمسيس ويصا واصف وحسن فتحى ببيت المعمار

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحيى بيت المعمار المصري٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ إحياء ذكرى المعماريين المصريين الكبيرين: رمسيس ويصا واصف٬ والدكتور حسن فتحي٬ من خلال أمسية يشارك فيها كلًا من: الدكتور أسامة أحمد عبده وحديث عن تكنولوجيا البناء المتوائمة، والمعماري جمال عامر عن فكر وفلسفة حسن فتحي والمهندس إكرام نصحي عن المعماري والفنان رمسيس ويصا واصف، والناشرة بلسم عبد الرحمن عن أرشيف الأعمال والكتب النادرة بالجامعة الامريكية والمهندس عمرو رؤوف عن أطروحته "منازل حسن فتحي تمنع التطرف والإرهاب"، وغيرها من المداخلات لمجموعة من تلاميذ المعماريين العظيميين يعقب على المداخلات المعماري عصام صفي الدين.

يذكر أن "رمسيس ويصا واصف" فنان ومعماري مصري من الجيل الثاني، ولد لأب يعمل بالسياسة هو السياسي الكبير والنائب الوفدي المخضرم ويصا واصف والذي كان محبا للفنون، درس ويصا الابن في فرنسا وتأثر كثيرا بالمنهج التجريبي في الفن، وهو ما كان له أكبر الأثر عليه عند عودته ودفعه لخوض تجربته الفريدة التي أسس خلالها مركز الفنون المحلية في قرية الحرانية بمحافظة الجيزة.

نجح المركز إلى حد كبير في إعادة توطين فنون صناعة السجاد والكليم في تلك القرية، وسريعًا اكتسبت منتجات المركز شهرة عالمية وأصبحت حديث المعارض الدولية لما فيها من تلقائية فنية وحس أصيل، عند وفاة رمسيس ويصا واصف كان للمركز سمعة كبيرة وشهرة واسعة في مختلف بيوت التصميمات العالمية.

أما المعماري "حسن فتحي" هو معماري بارز، من مواليد مدينة الإسكندرية، وتخرج من المهندسخانة بجامعة فؤاد الأول، اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني.

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