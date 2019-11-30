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فن

اليوم.. مهرجان القاهرة يعرض الأفلام الفائزة بالدورة 41 بدار الأوبرا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 41، على مدار اليوم السبت، في دار الأوبرا المصرية.

يبدأ برنامج العروض في الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم في مركز الإبداع، حيث يعرض فيلم "أنا لم أعد هنا"، الفائز بجائزة الهرم الذهبي، كما فاز بطله أيضا خوان مانويل جارسيا تريفينا، بجائزة أحسن ممثل، وهو من إخراج فرناندو فرياس، وإنتاج المكسيك، والولايات المتحدة.

ويعرض في الثالثة عصرًا فيلم "بين الجنة والأرض"، إخراج نجوى نجار - فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج، والذي فاز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وفي الخامسة مساء يعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور - التشيك، وهولندا، ولاتفيا، والفائز بجائزة الهرم البرونزي مناصفة.

وفي سينما الهناجر، يعرض في الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم، فيلم "بيك نعيش"، إخراج مهدي برصاوي، إنتاج تونس، فرنسا، لبنان، والذي فاز أمس بثلاثة جوائز، هي: أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار، وجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة آفاق السينما العربية، بالإضافة إلى جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي الثالثة عصرًا يعرض فيلم "بيروت المحطة الأخيرة"، إخراج إيلي كمال - لبنان، الإمارات، والذي فاز بجائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية، فيما يعرض في الخامسة مساء الفيلم العراقي "شارع حيفا"، إخراج مهند حيال، الذي فاز بجائزة جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، كما فاز بطله بجائزة أحسن أداء تمثيلي، في نفس المسابقة.

وفي مسرح الهناجر يعرض في الثانية عشر والنصف ظهرًا، الفيلم الفلبيني "مينداناو"، إخراج بريانتي ميندوزا، الذي فاز بجائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني بالمسابقة الدولية، كما فازت بطلته جودي ان سانتوس بجائزة أحسن ممثلة، يليه في الثالثة عصرًا عرض الفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس، والذي فاز بجائزة الهرم الفضي، وفي الخامسة مساء يعرض الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو، والذي فاز بجائزة الهرم البرونزي مناصفة.

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