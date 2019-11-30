اليوم.. أمسية عن "حكايات يوسف تادرس" بالجامعة الأمريكية

يُنظم البرنامج الثقافي العربي٬ التابع للجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ أمسية مع الروائي عادل عصمت، صاحب جائزة نجيب محفوظ للأدب عن "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، هذا وتتضمن الأمسية قراءة في أعماله الروائية.



يشار إلى أن "عصمت" وصلت أحدث أعماله الإبداعية رواية "الوصايا" على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "IPAF" لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة، وصوت الغراب، وحالات ريم"، بالإضافة إلى الوصايا التي جاءت على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2019.