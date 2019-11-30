اليوم.. "الأخطاء التاريخية فى السينما" بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة٬ بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "الأخطاء التاريخية في السينما والدراما"، والتي يحاضر فيها الدكتور شريف شعبان٬ المحاضر في كلية الأثار جامعة القاهرة.



وبحسب الناقد الدكتور قاسم عبده قاسم، فإن الفيلم التاريخي عمل فنى يتخذ من التاريخ موضوعًا له؛ وقد يكون الموضوع التاريخي الذي يدور حوله الفيلم حدثًا تاريخيًا مهمًا، أو شخصية تاريخية، أو ظاهرة تاريخية، وفي هذا العمل الفني يتضافر الفن الدرامي مع الواقع التاريخي لإنتاج العمل الذي يحمل إبداع كاتب السيناريو، القائم على مادة تاريخية أعدها مؤرخون يعرفون موضوعهم معرفة جيدة، ومن خلال الرؤية الفنية للمخرج، ومهارات الممثلين، وإبداعات الموسيقى وتقنيات الصوت، وفنون التصوير.



وإذا كان لكاتب السيناريو والمخرج وغيرهما أن يبتكروا ويبدعوا من خيالهم لتحقيق "الصدق الفنى" في عملهم؛ فإنه لا يجوز لهما أو لغيرهما أن يعبثا بـ"الصدق التاريخي" بحجة الحفاظ على "الصدق الفنى".