وفاة محمد بدوى دسوقى نائب الجيزة خلال حفل زفاف ابنته

توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، مساء أمس الجمعة، خلال حفل زفاف ابنته.



جاء ذلك في الوقت الذي تقدم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء لأسرته وأبناء دائرته، راجين له الرحمة والمغفرة.



وشغل "الدسوقي" عضوية لجنة النقل بمجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية، وكانت له رؤي في تطوير المنظومة على كافة المستويات.



وكان تم عقد قران ابنته يوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجاري، وحضر عدد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة منهم، فضيلة الشيخ علي جمعة، والداعية مصطفى حسني، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورجال الشرطة ورجال السياحة ورجال الرياضة.



كما حضر عدد من نجوم الفن والرياضة منهم، الفنان رامي صبري، والفنان محمد نور، والكابتن أحمد غانم سلطان والكابتن مروان محسن والناقد الرياضي عصام شلتوت.