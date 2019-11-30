مصطفى محمد الأوفر حظا.. طالع أبراج لاعبى الزمالك قبل موقعة مازيمبى

تتجه أنظار عُشِّاق الساحرة المستديرة، الى مدينة لوبومباشى على الملعب الرئيسي للفريق الكونغولى، حيث يستعد الزمالك لخوض مباراته الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا اليوم السبت أمام فريق مازيمبى العنيد، في الثالثة عصرًا.



الزمالك المتعثر محليًا في أخر مبارياته أمام النادي البترولي إنبي، يدخل المباراة بآمال مصالحة جماهير الأبيض، وتعويض الخسارة المحلية، والتقدم خطوة نحو اللقب الإفريقي.



أما فلكيًا، فتوقعت خبيرة الأبراج العراقية، جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو التردد والحظ السئ، وحظًا كبيرًا لحارس المرمى محمد عواد صاحب برج السرطان.



وتنبأت لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" برج الحوت بسوء حظ في الكثير من مجريات اللقاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى العصبية الزائدة منه.



وكان نصيب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، من الأبراج، هو التركيز العالي، والتوفيق في الكثير من القرارات داخل الملعب، حاله حال زميله المهاجم مصطفى محمد والذي احتفل منذ أيام بعيد ميلاده.



وضمَّت قائمة نادي الزمالك كلًا من:



محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي في حراسة المرمي.



محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود الونش – حمدي النقاز – حازم إمام – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة في خط الدفاع.



طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمد حسن – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – مصطفي فتحي – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم في خط الوسط.



مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.



