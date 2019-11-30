نقابة الموسيقيين بأسيوط تلغى حفل حمو بيكا

تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد حمو بيكا والصادر ضده قرار من نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص النقابة.



كانت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط قد تقدم ببلاغ لشرطة النجدة يفيد قيام أحد قاعات الأفراح الخاصة بمنطقة شارع الأزهر على الترعة الإبراهيمية والمطرب حمو بيكا لتنظيمهم حفل غنائي بالقاعة والمطرب ممنوع من الغناء بقرار الفنان هاني شاكر نقيب الممثلين؛ لعدم صدور ترخيص له من النقابة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط والعميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات لمنع المطرب من الغناء وتنفيذ قرار النقابة.



وقال الفنان ماهر العراقي، إنه عقب معرفته بالحفل الغنائي تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ شرطة المصنفات بصدور قرار من النقابة بمنع حمو بيكا من الغناء.



وأضاف "العراقي"، في تصريحات له، أن قاعة الأفراح قامت بتنظيم حفل غنائي كبير لحمو بيكا وتم طباعة تذاكر للحفل وبيعها في الأسواق دون الحصول على أي تصاريح للحفل أو الموافقات الأمنية اللازمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.