ريموشكا تتألق بفستان المرايا فى ختام "القاهرة السينمائى"

بإطلالة خارجة عن المألوف خطفت الفاشون البلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بلقب "ريموشكا" الأنظار خلال في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وارتدت "ريموشكا" الملقبة بـ"مونيكا بلوتشي العرب" فستان "المرآة" وهو عبارة عن قصاصات المرآة العاكسة باللون الفضي من تصميم مصممة الأزياء السورية هويدا باريدى وزينت إطلالتها بمجوهرات من جيرارد توفينكجين، فيما حرصت على وضع مكياج هادئ من نيهال بصالون محمد الصغير وتصفيفة شعر معتز، وهو ما جعل هيئتها مختلفة عمن ظهرن خلال حفل الختام لتتهافت عدسات المصورين لالتقاط الصور للبلوجر العالمية أثناء سيرها على السجادة الحمراء للوصول للحفل حيث جلست في الصفوف الأولى وسط النجوم.



وقالت "ريموشكا"، في تصريحات صحفية، إنها تتواجد في مصر خلال الفترة الحالية لتصوير عدد من الحلقات من برنامجها العالمي الذي يتم تصويره في عدد من الدول العربية والأوروبية؛ استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة.



وتعد "ريموشكا" واحدة من أشهر الفاشون بلوجر على مستوى العالم واشتهرت بإطلالاتها المميزة في المهرجانات العالمية، حيث حصلت على لقب ملكة جمال مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي أقيمت في شهر مايو الماضي.



يذكر أن ريم الطايف أو ريموشكا تونسية الجنسية، والملقبة بـ"مونيكا بلوتشي العرب"، وأصبحت أول سيدة عربية تدخل السوق العالمي، وتعرض جميع ملابس وأكسسوارات الماركات العالمية في أهم المهرجانات العالمية.