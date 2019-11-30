نادين لبكى: سعيدة بالفوز بجائزة فاتن حمامة للتميز

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، إهداء المخرجة اللبنانية نادين لبكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، عن مجمل أعمالها وتقديرًا لدورها في إبراز قيمة المرأة في أفلامها، وسلمتها التكريم المخرجة كاملة أبوذكرى.



وقالت "نادين"، أثناء استلام الجائزة، إنها تعطي الجائزة لكل امرأة وكل أم تقف في الصفوف الأمامية في الثورة اللبنانية.



واختتمت بسعادتها باستلام جائزة تحمل اسم فنانة تربت على أعمالها وكانت تحلم بها وهي فاتن حمامة.



يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.