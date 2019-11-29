على "الريد كاربت".. تكريم عاملين من ذوي القدرات الخاصة بالقاهرة السينمائي

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، اثنين من العاملين بالمهرجان من ذوي الاحتياجات الخاصة.



واختتمت اليوم الجمعة، فاعليات الدورة 41 ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الحالي بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.