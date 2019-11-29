مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد السادس مصرعه، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادثي تصادم بالطريق الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 35 اتجاه العلمين، بنطاق مركز وادي النطرون، وبالانتقال تبين مصرع محمود سعد الدين إبراهيم، 61 سنة، ومقيم محافظة القاهرة، وإصابة محسن سعد الدين إبراهيم 52 سنة، ومقيم بالقاهرة، ويعمل طبيب قلب بمستشفى عين شمس، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بوادي النطرون، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق " القاهرة - إسكندرية " الصحراوي الكيلو 100 اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة:" عادل عياد عادل" 13 سنة، و"عياد عادل مجدي" 40 سنة، و"شنوده عياد عادل" 9 سنوات، و" نورا صبحي صالح" 30 سنة، وجميعهم من عائلة واحدة، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.