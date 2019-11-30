بالصور.. انهيار منزل فى إسنا جنوبى الأقصر

انهار منزل مكون من عدة طوابق ومبني من الطوب اللبن بمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، ما أسفر عن خسائر مادية دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بلاغًا عن انهيار منزل بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا.



وأمر محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أجهزته التنفيذية بالانتقال للموقع وبالمعاينة على الطبيعة وجد انهيار بجزء من منزل بشارع متفرع من شارع أحمد عرابي مكون من ثلاث طوابق مبنى من حوائط حاملة بالطوب الأحمر واللبن ومونة الطين ومسقوف بجذوع النخل والجريد ووجد انهيار جزئي من الناحية الغربية للمنزل.



وعلى الفور أمر سليمان اجهزته التنفيذية بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والإشغالات ومسئول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإدارة التضامن الاجتماعى لعمل اللازم وتم فصل المرافق عن المنزل وتم وضع شريط تحذيري حول المنزل خوفًا على أرواح المواطنين.



كما وجه الأجهزة التنفيذية للتنبيه على المواطنين بضرورة اتخاذ الاحترازات اللازمة خوفا على الأرواح وعمل محضر لحصر التلفيات ورفع تراكمات الأتربة نتيجة الانهيار، وأن الانهيار كان مفاجئ ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة.