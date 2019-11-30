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حوادث

أمن الفيوم ينجح فى منع حدوث معركة بين أبناء عمومة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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نجحت أجهزة الأمن بالفيوم برئاسة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث وتحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن في إحباط حدوث معركة بين أبناء عمومة من عائلة عساف.

وكان حي المبيضة التابع لقسم ثان الفيوم شهد حالة من الهرج وأغلقت المحال التجارية أبوابها نتيجة تجدد الاشتباكات بين أبناء عمومة من عائلة عساف التي سبق وقام أحد أفرادها بقتل أبناء عمومته بالرصاص.

وبعد علم أبناء القتيل عادل عساف بحضور زوجة قاتل والدهم وعمهم عصام للمحال الخاص بزوجها بحي المبيضة وقيامها بفتح أبواب المحال قاموا بالتوجه إلى حي المبيضة حاملين الأسلحة البيضاء والعصي وتعدو على زوجة قاتل والدهم وقاموا بتكسير المحل وإتلاف محتوياته لترد زوجة القاتل باستدعاء أشقائها.

تدخلت الأجهزة الأمنية ونجح المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم في السيطرة على الوضع والفصل بين الطرفين، وعقب السيطرة على الوضع وضبط بعض طرفي المشاجرة تم تعيين خدمات ثابتة ومتحركة بالمنطقة لحفظ الأمن ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وكانت بداية مشاجرة وقعت بين أبناء العم بعائلة عساف قد حدثت منذ شهر تقريبًا حينما وقعت مشاجرة بين كلًا من: يوسف شعبان عساف 41 سنة مسجل شقي خطر سبق ضبطه واتهامه في قضايا قتل واتجار بالمخدرات وبين أبناء عمومته عادل عساف 54 سنة حلواني وشقيقه عصام 42 سنة عامل،
قام على أثرها يوسف بإطلاق النار على أبناء عمومته من طبنجة 9 ملي ليسقطا قتلى في الحال.

وفر المتهم هاربًا حتى نجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة القتل العمد.

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