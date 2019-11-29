وفد الشرقية ينظم حوار مفتوح مع الشباب حول "صناعة الكوادر"

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الشرقية، برئاسة النائب الوفدي، اللواء هاني أباظة، حوارًا مفتوحًا مع شباب بيت الأمة، حول صناعة الكادر السياسي، ودور الشباب في المجتمع، وكيفية المساهمة في بناء دولة عصرية حديثة، من خلال تطوير الذات والأفكار، في إطار مبادرة "الوفد مع الشباب" التي أطلقتها اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد راشد، نائب رئيس الوفد في الشرقية، وحنان دنيا، رئيس لجنة المرأة بالمحافظة، محمد عمر حنضل سكرتير عام لجنة الشباب بالشرقية، ومحمد جادو رئيس لجنة الوفد في منشية أبو عمر، وإبراهيم الحفناوي، رئيس لجنة الوفد بمركز الزقازيق، ورؤساء لجان الشباب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.



تحدث خلال الحوار عمرو عبد الباقي، سكرتير عام لجنة الوفد بالشرقية، وسكرتير الهيئة العليا في حزب الوفد، الذي أكد على أهمية مشاركة شباب الأحزاب في الحياة السياسية في مصر، كداعم رئيسي وركيزة أساسية من ركائز الدولة والمجتمع.



وأكد عبد الباقي، اهتمام حزب الوفد، بصناعة الكوادر السياسية من فئة الشباب للدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة كمجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية، ودور الشباب في بناء مستقبل الأمم، وهو ما دفع رئيس الوفد لإطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب".



ولفت سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن بيت الأمة يضم كوكبة من شباب مصر الواعي الوطني المثقف الذي يمتلك رؤية الوطنية الصادقة التي تحرص على مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على أن تلك الكوكبة من العناصر المتميزة من الشباب هي إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة تاريخية مثل بيت الأمة والقادرة أيضًا على أن تولي مناصب قيادية بمؤسسات الدولة.



وأضاف أن، حزب الوفد يحاول دعم شبابه بالبرامج التأهيلية والتدريبية حول التعبير عن الرأي وإدراك ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه العمل الوطني والتفاعل السياسي والتنافس الشريف، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بإعداد عدد من الدورات لتجوب بها لجان المحافظة بدءًا من الجمعة المقبلة، لتأهيل شباب الوفد وتدريبه على العمل السياسي، قائلًا: "هناك اهتمام من الدولة بالتأهيل الحقيقي للشروع في تمكين الشباب، ولم يقتصر التمكين على فئة بعينها، ولكن كافة فئات المجتمع والأطياف السياسية أصبحت شريكة في هذا التأهيل".



وتابع: "أن الدولة حريصة على تمكين المرأة أيضا، حيث تم الاستعانة بهن في عدد من المناصب القيادية بعدما أثبتن كفاءتهن في المواقع والمناصب الرفيعة التي تقلدتها المرأة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التمكين للشباب والمرأة بالتوازي، وهو ما يسعى إليه حزب الوفد في الفترة القليلة الماضية".



و أثنى شباب الوفد بالشرقية بالدور الذي يقوم به قيادات الحزب بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء هانى أباظة رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، وعمرو عبد الباقي، سكرتير عام اللجنة، في دعم شباب المحافظة من أبناء الحزب وخارجه، موجهين الدعوة للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب لزيارة محافظة الشرقية والالتقاء بهم للسماع لأفكارهم، وعرض أفكارهم عليه، بعد الاستفادة من تلك الحوارات والمحاضرات التي تلقوها.