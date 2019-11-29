ختام مهرجان القاهرة.. "اعتقال" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أسبوع النقاد

فاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي، خلال حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.



الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه في أغسطس 1983، ولأسباب مجهولة، يلقى القبض على المهندس "دينو" بينما كان يقضي وقتا ممتعا على أحد الشواطئ الرومانية بصحبة زوجته وابنيه، ويتم إيداعه في زنزانة واحدة مع "فالي"، الذي يتضح في ما بعد أنه ليس مجرد زميل محبوس.



شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الأيرلندية جيسيكا كيانج الناقدة السينمائية بمجلة فارايتي، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.

وشهدت الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.