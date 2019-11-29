الجمعة 29 نوفمبر 2019 الموافق 02 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ختام مهرجان القاهرة.. "اعتقال" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أسبوع النقاد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:38 م
اعتقال
اعتقال
حسين الجندي
طباعة
فاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي، خلال حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه في أغسطس 1983، ولأسباب مجهولة، يلقى القبض على المهندس "دينو" بينما كان يقضي وقتا ممتعا على أحد الشواطئ الرومانية بصحبة زوجته وابنيه، ويتم إيداعه في زنزانة واحدة مع "فالي"، الذي يتضح في ما بعد أنه ليس مجرد زميل محبوس.

شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الأيرلندية جيسيكا كيانج الناقدة السينمائية بمجلة فارايتي، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.
وشهدت الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد "إعيائه المفاجئ"

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق

منذ حوالي 22 ساعة

الحياة السرية لـ3 فنانات مصريات في إسرائيل.. «إحداهن هاجرت بسبب الخيانة»

الصور

image description

تخفيضات تصل لـ70% بـ"سيتي مول" فى "بلاك فرايداى".. والمحال تبحث عن مشتر (صور)

image description

فتيات 35 دولة يتنافسن على لقب "ملكة جمال العالم للمراهقات" بمصر

image description

محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد تقسيم المعلمين بتكلفة 4.1 مليون جنيه

image description

"الدفن بالرمال" ينهى على آلام العظام فى الوادى الجديد

image description

فور وصوله لأسيوط.. المحافظ الجديد يتفقد مستشفى الحميات

الأكثر قراءة

"عاد لمنزله".. مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد

تزوجت عرفيًا.. قصة "طالبة المرج" منذ اختفائها حتى عودتها

موظف يحرق عشيقته بـ"جركن بنزين" في الهرم

"سرقت والدها وتركت رسالة تهديد".. تفاصيل هروب طالبة من الهرم لمنزل حبيبها في قنا

أيام زمان

هؤلاء الفنانون أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

دراسة: عمر المرأة يوثر على صحة الجنين

باحثون يحددون البروتين المتحكم في التجدد الذاتي للخلايا الجذعية

دراسة: حليب الأم يساعد في الوقاية من أمراض القلب

دراسة: مرض السكر يضاعف خطر الإصابة بالقلب

الرئيس نيوز

واشنطن بوست: مسؤولون أمريكيون حاولوا إثناء الجيش الليبي عن شن هجوم على طرابلس

ترامب يعود إلى أمريكا بعد زيارة أفغانستان المفاجئة

انتهاك خطير.. صحف قبرصية ويونانية تنتقد اتفاق السراج غير الشرعي مع تركيا

إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارة وجرار زراعي بحوش عيسى

منوعات

أوغندية تفقد حياتها بسبب "البلاك فرايدي"

دار مزادات تبيع تذكارا لنابليون

موسكو أفضل وجهة سياحية في العالم

وفاة أكبر معمرة أمريكية عن عمر بلغ 114 عامًا

كشكول

"سابتهم في الحضانة وهربت".. توأم "بشتيل" يخطف قلوب نشطاء مواقع التواصل

ختام تدريب معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم علي مهارات الحاسب الآلي

ننشر توصيات مؤتمر طب جامعة أسوان حول جراحة العظام

التعليم: الإدارات مسئولة عن تأمين امتحانات أولي ثانوى

إسلام سياسي

إرهابي يطعن 5 أشخاص قرب جسر لندن

قائد مراجعات الإخوان: الجماعة فقدت كل شئ.. ولم تعد قادرة على الحشد - حوار (1/2)

خطيب "الأزهر": تطبيق الأخلاق الفاضلة كفيل بتحقيق استقرار المجتمعات

بموشن جرافيك شاهد مأزق الإخوان في تعز

مقالات الرأي
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى واختفاء الأوطان «4-4»
د. محمد عفيفي
الصحافة والتاريخ
مدحت بشاى
انسف مجلسك القديم
محمد أبو حامد
تنقية الأحاديث النبوية «نقد متن الحديث»
المزيد

الثقافة

"ثقافة بني سويف" تحتفل بالليلة المحمدية

"فن الكاريكاتير والجندر" ورشة بـ"جوته".. 2 ديسمبر

أفلام وثائقية عن حسن فتحي ورمسيس ويصا ببيت المعمار المصري

في أمسية بالمركز الثقافي.. مروة سمير تتحدث عن روايتها "ترحال" (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك