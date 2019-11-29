ختام مهرجان القاهرة.. "أمبيانس" يفوز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير

فاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وفقا للجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي المقام بدار الأوبرا.



الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول اثنان من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينيين، يحاولان أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة في ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التي تتسلل إليهما من كل جانب.



شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والفنانة حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب مسؤولة ترويج السينما الهولندية والثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم بمؤسسة SEE NL.



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.