الجبالي: حمّلنا الرئيس السيسي ما لاطاقة له به..والنخب تخلت عن مسؤوليتها

قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن الإرداة السياسية لإحداث الإصلاح السياسي ليست مسؤولية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، ولكنها مسؤولية النخب، فعليها أن تفكر وأن تبدع، وتقدم حلولًا وبدائلًا للقيادة السياسية.

وأوضحت الجبالي، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن النخب يجب ألا تنتظر استدعاءً من أحد لتقديم حلول للإصلاح السياسي، ولكن يجب أن تبادر به من نفسها.

واستكملت أنني أثق أننا حمّلنا الرئيس عبد الفتاح االسيسي ما لاطاقة له به، لأنه مطلوب منه أن يدير كل شيء، ويبدع في كل شيء، ويتحمل وحده النتائج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر تخلي عن المسؤولية في ظل مرحلة تأسيسية شاملة للوطن.



