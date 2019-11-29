"جودة التعليم": تحوّلنا من التلقين في التدريس إلى التعلّم

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه لا يمكن أن نقول ليس هناك تعليم في مصر، ولكن هناك مشكلات في العملية التعليمة.

وأوضحت في حوارها مع برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على فضائيةmbc مصر، أن مشكلات التعليم سببها عدة أمور منها الكثافات السكانية المرتفعة، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية في مصر عمرها يتجاوز مئات السنين.

واستكملت أن طريقة التعليم نفسها تحتاج إلى تغيير، مشيرة إلى أن التلقين هو الطريقة الرئيسية في التعليم المصري منذ 50 عاما ، ولكن حاليا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة أخذ التعليم منحنى آخر ولم يعد التلقين هو الأمثل، ولكن أصبحت العملية التعليمية تساعد الطالب على التعلم، أي البحث عن المعلومة بطريقة صحيحة.



