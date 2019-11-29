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مصر

مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:07 م
المنظمة البحرية الدولية
المنظمة البحرية الدولية
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نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية لندن، وحصلت على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وأهدى وزير النقل المهندس كامل الوزير، الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أن الفوز يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر جهود وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص ممثلا في قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة.

وقال الوزير إن الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية التي تقوم بها في جميع المجالات.

وأضاف أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، خاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم، وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

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