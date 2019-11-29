إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالوادى الجديد

أصيب 11 شخصًا منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين عند مدخل مدينة باريس بالوادي الجديد، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوصول 11 شخصًا مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص أجرة بمدخل مدينة باريس بالوادي الجديد.



أسفر عن الحادث إصابة كل من: "أحمد وصفى عابد، محمود عزت فؤاد، أحمد علاءالدين، أميرة معوض حسين، محمد عاطف عجب، أحمد عصمت حسانين، محمد طارق حسين، محمد محيى الدين فؤاد، محمود محمد حسين، إسراء محمود سيد، أحمد محمود شتيوى".



تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.