الهند: دمغ الحلى إلزاميا من منتصف يناير

قال وزير بارز بالحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إن الهند ستجعل دمغ الحلي وأدوات الزينة الذهبية إلزاميا بدءا من منتصف يناير، وهى خطوة قد تعزز الطلب في ثاني أكبر سوق للذهب في العالم.

وأبلغ رام فيلاس باسوان، وزير شئون المستهلكين الصحفيين، أن الدمغ سيكون إلزاميا من الخامس عشر من يناير لكن ستكون هناك فترة سماح لعام واحد لإنشاء مراكز جديدة للدمغ والانتهاء من المخزون الحالي لدى بائعي الحلي.

ودمغ المجوهرات والحلي الذهبية ليس إلزاميا حتى الآن في الهند، حيث تكون جودة الحلي موضع خلاف خصوصا مع مواجهة صغار البائعين والمشترين مشاكل عند بيع الحلي القديمة أو تغييرها بحلي جديدة.

ويقدر اجمالي حيازات الأسر في أرجاء الهند من الذهب بنحو 25 ألف طن، وغالبا ما تمرر الأسر أصولها الذهبية من جيل إلى آخر.