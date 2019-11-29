الرئيس المجرى يغادر القاهرة

غادر رئيس المجر يانوش أدير، القاهرة، اليوم الجمعة، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.



وأجري الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مع الرئيس المجري تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية عبر تنفيذ مشروع تمويل وتوريد 1300 عربة قطار بالتعاون مع روسيا، إضافة إلى تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه والاستفادة من مواردها والتعاون في مجال الزراعة والري والطاقة.



وتناولت المحادثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية وكيفية التوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وتأكيد قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد والأسباب.